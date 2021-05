Sprawdź ile miejsc na studiach przygotowała Politechnika Białostocka

Więcej miejsc na studiach

Chętnych do udziału w tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Białostocką ucieszy wiadomość, że uczelnia podniosła limity miejsc na najpopularniejszych kierunkach studiów.

– Kierunki, na których zwiększamy liczbę przyjęć, a w konsekwencji studentów oraz absolwentów, można określić jako kierunki przyszłości. Kształcąc większą liczbę specjalistów w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dostosowujemy się do potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Jestem przekonany, że absolwenci automatyki i robotyki, mechatroniki, budownictwa oraz elektroniki i telekomunikacji znajdą w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę, ponieważ są to perspektywiczne dziedziny gospodarki – wyjaśnia prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku przyjmie o 20 proc. więcej kandydatów na swój sztandarowy kierunek. Budownictwo od lat jest w czołówce najpopularniejszych kierunków w rekrutacji na Politechnikę Białostocką. W zeszłym roku o przyjęcie ubiegało się tu blisko 400 osób. Wydział zwiększył też o 25 proc. limit przyjęć na biotechnologię.

Aż o 60 proc. wzrósł limit miejsc na zarządzaniu. To studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania od lat chętnie wybierane przez młodych ludzi. W zeszłym roku o miejsce na tym kierunku starało się średnio 5 osób. Obecnie konkurencja powinna być mniejsza.

Chętnych do studiowania na Wydziale Mechanicznym ucieszy fakt, że podniesiono limity przyjęć na kierunki automatyka i robotyka (plus 10 miejsc) oraz mechatronika (plus 30 miejsc). Na oba te kierunki w zeszłorocznej rekrutacji kandydowały średnio 3 osoby.

Większe limity na prowadzonych przez siebie kierunkach oferuje też Wydział Elektryczny. 45 osób więcej będzie mogło studiować na elektronice i telekomunikacji (limit wynosi 120 miejsc). Na kierunku ekoenergetyka limit miejsc na roku wzrósł z 60 do 100 miejsc. Na elektrotechnikę będzie mogło zapisać się o 25 osób więcej.

Po 60 osób na nowy rok akademicki przyjmie Wydział Informatyki na kierunkach informatyka i ekonometria oraz matematyka stosowana. To o 20 osób więcej niż w roku ubiegłym.

– Informatyka, czyli programowanie, rozwiązania sprzętowe, sztuczna inteligencja, biometria, matematyka stosowana jako analiza wielkich baz danych – to wszystko są perspektywy wyjątkowej pracy po ukończeniu studiów na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Absolwent matematyki stosowanej to specjalista, który zna możliwości wykorzystania narzędzi matematycznych do wielu celów. W szczególności w analizie danych, czy w innych naukach inżynierskich typu automatyka i robotyka – podkreśla dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, Dziekan Wydziału Informatyki.

Zapoznaj się z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów I stopnia

Progi punktowe. Co decyduje o zakwalifikowaniu na studia?

Pytanie o próg punktowy, czyli o wynik, którego uzyskanie pozwala na przyjęcie na studia, pojawia się bardzo często od kandydatów na studia.

Politechnika Białostocka nie podaje wysokości progów punktowych osiągniętych w ramach przyjęć na studia w ubiegłorocznej rekrutacji. Progi punktowe są ustalane rokrocznie w trakcie opracowywania przez komisje rekrutacyjne list rankingowych i są niezależne od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy bowiem między innymi od liczby kandydatów, osiągniętych przez nich w danym roku wyników egzaminu maturalnego oraz ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych.

Sprawdź: FAQ – Pomoc dla kandydatów

Egzamin z rysunku

Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki oferowane przez Wydział Architektury: architektura, architektura wnętrz oraz grafika. Na pozostałe kierunki kandydaci nie zdają egzaminów wstępnych.

Terminy egzaminów z rysunku odręcznego:

6 lipca 2021 r. – kierunek architektura

7 lipca 2021 r. – kierunek architektura wnętrz

8 lipca 2021 r. – kierunek grafika

Sprawdź: Jak przygotować się do egzaminu z rysunku

Nowe kierunki

Od nowego roku akademickiego w ofercie edukacyjnej PB pojawią się nowe kierunki studiów. To energetyka cieplna – studia I stopnia realizowane przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Mechaniczny (przewidziana liczba miejsc to 30), a także studia magisterskie BIM modelowanie i zarządzanie informacją o budynku na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku (przewidziana liczba miejsc to 30).

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz