Spotkaj się z nauką. Wydział Biologii UwB zaprasza na cykl wykładów online dla każdego

Ludzki mózg składa się nawet ze 100 miliardów neuronów. Każdy pojedynczy neuron to nawet 100 tysięcy połączeń z innymi komórkami. To jest klucz do naszego intelektu, do naszych niebywałych wręcz zdolności poznawczych – przypomina dr Marek Bartoszewicz z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB. Jego wykład pt. „Ludzki mózg oraz zdolności poznawcze człowieka jako siła napędowa największych odkryć” jest już dostępny. Wysłuchać może go każdy – wystarczy wejść na stronę internetową Wydziału Biologii i kliknąć w baner Spotkania z Nauką.

Dr Marek Bartoszewicz w bardzo przystępny sposób wyjaśnia m.in. jak działa mózg, jakie są jego możliwości i ograniczenia, dlaczego warto „trenować” swój mózg od najmłodszych lat. Dowiemy się również za co odpowiadają lewa i prawa półkula i dlaczego nie są sobie równe.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zostanie udostępniony kolejny wykład dr. Bartoszewicza w ramach Spotkań z Nauką. Prelekcja będzie dotyczyć wielkich epidemii i ich wpływu na ludzką cywilizację.

To nie wszystko. W planach są kolejne wirtualne spotkania z naukowcami. Prof. Andrzej Górniak wygłosi wykład pt. „Klimat północno-wschodniej Polski”. Prof. Emilia Brzosko opowie o roślinach inwazyjnych, zaś dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB będzie mówił o zagrożeniach związanych z globalnymi zmianami środowiska.

- Wykłady te będą udostępniane od połowy stycznia 2021 roku co dwa tygodnie. Przynajmniej taki mamy plan – mówi dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB, koordynatorka Spotkań z Nauką na Wydziale Biologii. - Wychodzimy z inicjatywą edukacyjną do mieszkańców województwa podlaskiego, ale również osób zainteresowanych tą problematyką w całej Polsce. Tematyka wykładów została zaplanowana pod kątem najbardziej aktualnych problemów. Dlatego pojawiają się epidemie wywołane przez bakterie lub wirusy, zmiany klimatu czy inwazje biologiczne, które dotyczą populacji ludzkiej w szerokiej skali geograficznej, zarówno globalnej i lokalnej – dodaje prof. Ada Wróblewska.

Przypomina, że w ramach Spotkań z Nauką dostępny jest również przewodnik wraz z filmem o roślinach inwazyjnych w Białymstoku i okolicach, który przygotowali członkowie Koła Naukowego Biologów. Każdy może też włączyć się w akcję: rozpoznaj roślinę inwazyjną oraz zarejestruj jej występowanie w Białystoku za pomocą aplikacji Google Map.

Szczegóły znajdują się na stronie Wydziału Biologii UwB.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac. Władysław Tokarski