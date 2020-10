Ruszyła aplikacja mobilna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Rosnąca liczba zagranicznych studentów oraz intensyfikacja procesów umiędzynarodowienia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku były impulsem do zainicjowania prac nad powstaniem aplikacji mobilnej. Istotną przesłanką powstania pierwszej w historii uczelni aplikacji mobilnej było wyjście naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych studentów zagranicznych. Warto nadmienić, że jest to pierwsza aplikacja mobilna dedykowana zagranicznym studentom wśród białostockich uczelni.

Za wszystkie działania związane z przygotowaniem aplikacji mobilnej, jak również jej bieżącą aktualizację odpowiada Dział Współpracy Międzynarodowej. Aplikacja była tworzona pod bezpośrednim nadzorem Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasza Hryszko. Aplikacja dostępna jest w wersjach na systemy Android i IOS. Pobranie aplikacji jest możliwe z dedykowanej strony startowej (link do strony), jak również bezpośrednio ze sklepów internetowych Google Play (link do strony) i AppStore (link do strony).

Głównym celem nowopowstałej aplikacji mobilnej jest poprawa komfortu studiowania zagranicznych studentów na naszej uczelni, a także szybsza integracja z całą społecznością akademicką UMB. W szczególności, aplikacja ma ułatwić nowym studentom poruszanie się po kampusie uczelni oraz Białymstoku oraz uzyskanie najważniejszych informacji dotyczących uczelni oraz studiów anglojęzycznych.

Aplikacja mobilna składa się z 12 modułów, wśród których można wyróżnić moduły informacyjne i moduły specjalne. Do najważniejszych funkcjonalności należą m.in.:

- interaktywna mapa kampusu UMB w oparciu o usługi map internetowych (w zależności od wersji aplikacji - Mapy Google oraz Mapy Apple). Na mapę kampusu naniesione zostały budynki i szpitale uniwersyteckie, siedziby wydziałów, akademiki, a także pobliskie punkty usługowe m.in. restauracje, punkty ksero czy hotele. Każdy punkt posiada kartę identyfikacyjną zawierającą podstawowe dane teleadresowe z możliwością bezpośredniej nawigacji do wskazanego miejsca.

- kalkulator wymiany walut, w ramach którego możliwe jest przeliczenie kursu EUR, USD, GBP, NOK (koron norweskich) i SEK (koron szwedzkich) na złotówki i odwrotnie. Moduł automatycznie pobiera aktualny kurs wymiany ze strony Narodowego Banku Polskiego,

- narzędzie do zarządzania planem dnia zintegrowane z kalendarzem telefonu,

- moduł automatycznego pobierania wiadomości z anglojęzycznej strony internetowej uczelni.

Oprócz tego aplikacja stanowi kompendium wiedzy na temat uczelni, jej historii, Pałacu Branickich, procesu rekrutacji na studia anglojęzyczne czy organizacji studenckich. Studenci znajdą w niej również pełne dane kontaktowe do dziekanatów oraz działów administracji, a także cenne informacje na temat legalizacji pobytu, ochrony zdrowia czy transportu miejskiego.

W aplikacji przedstawiono również informacje o Białymstoku, jego zabytkach i ciekawych miejscach do zobaczenia, a także miejskich muralach. Dodatkowo, zamieszczone zostały listy najważniejszych urzędów, komisariatów policji, a także placówek pocztowych.

Aplikacja mobilna myMUB została stworzona w ramach projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, realizowanego w ramach programu NAWA „Welcome to Poland".

oprac.: Kamil Timoszuk