Rozwijają zainteresowania mimo pandemii. Unijny projekt edukacyjny w Zespole Szkół Społecznych nabiera rozpędu

Głównym zamierzeniem projektu jest wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tych szczególnie zdolnych i tych z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi.

- W styczniu ogłosiliśmy przetarg na zakup 21 tabletów i 13 laptopów, a także rozbudowę i modernizację serwera szkolnego. W tym miesiącu planujemy też zakup urządzeń, potrzebnych do prowadzenia nauczania metodą eksperymentu i wyposażenia pracowni - matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz językowej, a także programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dyslektyk2 i Eisystem Eduterapeutica – wymienia Agata Baczewska, koordynatorka projektu.

Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich uczniów liceum, klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz do 23 nauczycieli, prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W ramach projektu ruszyły już zajęcia, których celem jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczo-matematycznych poprzez prowadzenie eksperymentów, a także umiejętności posługiwania się językiem obcym. Z powodu pandemii zajęcia obecnie odbywają się online, a prowadzący je nauczyciele robią co mogą, by były jak najbardziej interesujące.

Według uczniów ta forma sprawdza się w przedmaturalnej edukacji.

- Zdobywamy wiedzę i doświadczenie, niezbędne do egzaminu, co nie zawsze jest możliwe na tradycyjnych lekcjach – mówi Kamil Obzejta, licealista.

Nauczyciele języka angielskiego mają mniejszy problem ze względu na bardzo dużą dostępność materiałów do nauki online, w tym gier.

- Najczęściej korzystamy z aplikacji Quizizz i Kahoot, które uczniowie bardzo lubią, gdyż przez zabawę i rywalizację mogą poszerzać swoją wiedzę w trochę inny sposób niż robią to zazwyczaj. Oglądamy też kilkuminutowe filmy lub słuchamy audycji w wersji oryginalnej – mówi anglistka Agata Ratkiewicz.

Z kolei podczas zajęć z matematyki bardzo dobrze sprawdza się wirtualna tablica Jamboard, umożliwiająca pracę zespołową w czasie rzeczywistym. Za jej pośrednictwem uczniowie wspólnie rozwiązują zadania lub prezentują swoje pomysły.

- Dzięki przesyłaniu mailem zadań, zdjęć rozwiązań i tablicy Jamboard zajęcia prowadzę niemal tak, jak w szkole, choć każdy jest w innym miejscu – mówi Katarzyna Owsiejczuk, nauczycielka matematyki.

Mariusz Januszkiewicz prowadzi w ramach projektu Kółko Newtona, czyli zajęcia z fizyki oraz In-Crypto – z informatyki. Na fizyce dominują różnego rodzaju programy symulacyjne i modele doświadczeń; podczas zajęć informatycznych sprawdza się platforma Google Classroom, której oprogramowanie jest scalone z kontami uczniów i nauczycieli, co pozwala na podgląd ich pracy w czasie rzeczywistym oraz na wspólne tworzenie nawet bardzo rozbudowanych i złożonych skryptów.

Projekt „Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej” obejmuje też warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, a także interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno-laboratoryjne dla uczniów w zewnętrznych instytucjach, które będą realizowane, gdy tylko będzie to możliwe. W styczniu najzdolniejsi uczniowie za szczególne osiągnięcia otrzymają stypendia, które mają pomóc im w realizacji pasji i indywidualnym rozwijaniu umiejętności.

tekst/fot.: MASZ-MEDIA

oprac.: Paulina Dulewicz