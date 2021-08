Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie w Białymstoku

Ciągle jest szansa, by zostać studentem największej podlaskiej uczelni. We wtorek (24.08) Uniwersytet w Białymstoku uruchomi rekrutację uzupełniającą na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Zapisy kandydatów potrwają do czwartku (16.09) i będą prowadzone w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.