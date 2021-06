Przy Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie powstał park sensoryczny

To swoiste korepetycje dziecięcych zmysłów. Park sensoryczny jest tak skonstruowany, by oddziaływać na wzrok, słuch, węch, dotyk i wzrok w intensywny sposób, pobudzać je i stymulować ich rozwój. W otwarciu takiego obiektu przy Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie we wtorek (02.06) wzięła udział Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.