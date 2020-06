Prof. Marta Kosior – Kazberuk nowym rektorem Politechniki Białostockiej

Kandydatkami do objęcia zaszczytnej funkcji rektora były dwie prorektorki Politechniki Białostockiej: prof. Joanna Ejdys oraz prof. Marta Kosior-Kazberuk. Za kandydaturą nowo wybranej rektor głosowały 62 osoby, przeciw były 32, a od głosu wstrzymały się trzy osoby.

Kariera zawodowa i osiągnięcia naukowe

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych. Prof. Kosior-Kazberuk jest autorką i współautorką ok. 190 publikacji naukowych, wzięła udział w ponad 40 konferencjach krajowych i międzynarodowych.

We władzach Politechniki Białostockiej, jako prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej zasiada od 2016 r. Od 1 października 2019 r. pełni obowiązki prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Zasiada w międzynarodowych oraz krajowych gremiach naukowych tj. Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczeni Technicznych (KAUT) oraz jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Pierwsza kobieta rektorem uczelni technicznej w historii PB, trzecia w historii kraju

To trzecia w historii kraju kobieta, która pokieruje politechniką. Do tej pory, funkcję rektora pełniła jedynie prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, zarządzająca Politechniką Częstochowską w latach 2008-2012 i 2012-2016. Tegoroczne wybory na Politechnice Koszalińskiej na kadencję 2020-2024 wygrała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Prof. Marta Kosior – Kazberuk będzie sprawowała funkcję rektora do 2024 r.

***

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną na terenie województwa podlaskiego. Kształci ponad 7,5 tys. studentów na 29 kierunkach w 7 wydziałach.

źródło/fot.: Rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac. Cezary Rutkowski