Prestiżowe wyróżnienie dla naukowca z UwB

Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Gieorgija Skovorody. To m.in. dzięki niemu została podpisana umowa o współpracy między ukraińską uczelnią a Uniwersytetem w Białymstoku, w ramach której organizowane są np. wspólne konferencje naukowe.

- Tytuł profesora honorowego to dla mnie duże wyróżnienie, tym bardziej, że jest to uczelnia uznawana za najlepszy uniwersytet pedagogiczny na Ukrainie. Ciekawostką może być to, że decyzję o honorowej profesurze podejmuje senat uczelni, ale musi być ona zatwierdzona przez ministra oświaty i nauki – mówi prof. Krzysztof Filipow.