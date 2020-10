Powstanie Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

- Czas, w którym przyszło nam obecnie żyć, to czas niezwykły, pełen wyzwań dla gospodarki, która będzie się zmieniała. To już nie będzie gospodarka sprzed pandemii, powstaną nowe gałęzie działalności. Musimy przygotować naszą młodzież do nowej rzeczywistości – mówił podczas konferencji Stanisław Derehajło.

Wicemarszałek podkreślił, że przed instytucjami związanymi z doradztwem i kształceniem zawodowym, potężne wyzwania związane z nauczaniem zdalnym: „jak w dobie pandemii nauczyć np. dekarstwa, jak uznać kwalifikacje zawodowe, jak utrzymać jakość kształcenia zawodowego”.

Odpowiedzią na problemy szkolnictwa zawodowego naszego regionu ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr (BFKK). Jest on dofinansowany z Funduszy Europejskich (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego). Jego wartość to niespełna 4 mln zł. Dofinansowanie wyniosło blisko 3,8 mln zł. To tej tematyce poświęcona była poniedziałkowa konferencja w urzędzie marszałkowskim.

Iwona Zaborowska z BFKK wyjaśniła, że chodzi o model, w ramach którego strony projektu będą wspierać i uzupełniać działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Wsparcie to realizowane ma być na trzech poziomach. Ten o zasięgu regionalnym koordynowany będzie przez Wojewódzkiego Konsultanta ds. Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ) z ramienia Centrum Edukacji Nauczycieli. Kolejny poziom to cztery subregiony, na jakie podzielono województwo na potrzeby realizacji projektu. Ostatni z poziomów obejmuje powiaty. Konsultantami będą w tym przypadku przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- To tutaj nawiążemy najściślejszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami rynku pracy, które działają na poziomie tych powiatów i z lokalnymi grupami działania, po to, by połączyć aspiracje edukacyjne, zawodowe i potrzeby lokalnych firm – podkreśliła Iwona Zaborowska.

Poprzez kreowanie odpowiedniej polityki regionalnej, tworzenie i wdrażanie standardów doradztwa zawodowego, wsparcie nauczycieli, szkół, rodziców, wychowawców we wdrażaniu zaleceń odnoszących się do kompetencji kluczowych (zawodowych i społecznych) inicjatorzy projektu chcą dostosować doradztwo zawodowe do potrzeb lokalnych rynków pracy.

Zakłada on także doposażenie szkół, np. w sprzęt do zdalnego świadczenia doradztwa, wzmacnianie kompetencji doradców zawodowych. W ramach projektu powstanie także portal doradczy, na którym znajdą się m.in. informacje o ofercie edukacyjnej w województwie, przygotowane we współpracy z urzędami pracy informacje o rynkach pracy, testy doradcze, kalendarz wydarzeń, szkoleń, targów i konkursów oraz forum.

Projekt zakłada wsparcie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego w 33 podlaskich szkołach, doradztwem zawodowym objętych zostanie ponad 4,7 tys. uczniów z regionu. Powstanie też 33 Punktów Informacji i Kariery, a swoje kompetencje w zakresie doradztwa zawodowego zaktualizuje stu nauczycieli.

- Rola doradztwa zawodowego w końcu została doceniona – powiedziała Beata Pietruszka po podpisaniu porozumienia. – Cieszę się, że taki projekt jest realizowany. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządu województwa.

W konferencji w urzędzie wzięli udział Beata Pietruszka – Podlaski Kurator Oświaty, Ryszard Chodyniecki - dyrektor Centrum Edukcji Narodowej w Białymstoku, Bożena Nienałtowska – dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP), Bogdan Mantur, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, Józef Hordejuk – dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Henryk Owsiejew z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Zdzisław Wilczko – prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Konferencję poprowadził oraz jedną z prelekcji wygłosił dr hab. Bogusław Plawgo. Część prelegentów i uczestników – przedstawicieli urzędów pracy, konsultantów projektu – w spotkaniu wzięło udział online: Tomasz Madej, pełniący obowiązki Ośrodka Rozwoju Edukacji, Janina Mironowicz - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Bogdana Rogaski z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz uczestnicy projektu i jego koordynatorzy.

Małgorzata Sawicka

fot. Anna Augustynowicz