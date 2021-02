Ponad 750 tys. euro dla PB w programie Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki dodatkowego konkursu, w którym wybrała do dofinansowania projekty dotyczące współpracy międzynarodowej na rzecz edukacji cyfrowej w szkolnictwie wyższym. Na liście dwudziestu czterech inicjatyw znalazły się trzy, których liderem będzie Politechnika Białostocka (PB).

– Po raz pierwszy w konkursie udało nam się zdobyć dofinansowanie dla trzech działań jednocześnie. To świadczy o dobrym przygotowaniu naszych pracowników do realizacji zadań na polu międzynarodowym. Przed nami mnóstwo pracy, ale i korzyści – podkreśla prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej dr hab. Dorota Krawczyk, prof. PB.

Pierwszy z projektów ruszy już w marcu br. Pracownicy Wydziału Informatyki PB, przy współpracy z uczelniami z Grecji, Niemiec i Finlandii stworzą platformę do nauczania na odległość i kursy e-coachingowe. Mają być opracowane w taki sposób, by budować zaufanie pomiędzy wykładowcą a studentem, pracującymi w trybie zdalnym. Materiały dydaktyczne będą obejmowały przedmioty takie jak analiza matematyczna, algebra oraz programowanie.



Kolejne dwa projekty rozpoczną się w czerwcu br. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku zajmie się tematyką podwyższania efektywności energetycznej i stosowania nowoczesnych rozwiązań w budownictwie. Naukowcy z Politechniki Białostockiej oraz uczelni z Hiszpanii, Włoch, Litwy i Łotwy opracują nowatorski kurs i dopasowane do niego materiały dydaktyczne do pracy zdalnej oraz książkę. Nauczyciele wezmą udział w specjalistycznym kursie w Hiszpanii, a studenci z pięciu krajów spotkają się na szkole letniej w Polsce. zajęć na PB, w planie są także praktyki w przedsiębiorstwach, co zapewni udział PZITB oddział w Białymstoku – partner projektu spoza szkolnictwa wyższego .

Wydział Elektryczny PB chce wypracować metody motywujące studentów do aktywności na wykładach online oraz metodologię organizacji ćwiczeń laboratoryjnych i obiektywnego oceniania wiedzy studentów na egzaminach, przeprowadzanych w formule zdalnej. Międzynarodowe grono ekspertów będzie pracowało nad zmianą w programach studiów, cyfrowymi materiałami dla nauczycieli oraz podręcznikami, m.in. dotyczącymi przemysłu 4.0.



Każdy z projektów będzie trwał dwa lata. Łącznie partnerami Politechniki Białostockiej jest dziesięć szkół wyższych z dziesięciu krajów.





źródło: PB

oprac.: Anna Augustynowicz