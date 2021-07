Pomoc dydaktyczna dla szkół - Rządowy Program Aktywna Tablica

Oprócz najbardziej popularnych tablic interaktywnych i monitorów dotykowych szkoły można wyposażyć również w projektory, komputery i sprzęt do transmisji audio i video, pomoce dydaktyczne wspierające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, a także drukarki 3D oraz materiały do nauki kodowania i robotyki.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana została kwota ponad 361 tys. zł. W 2021r. Rząd dofinansuje zakup sprzętu dla szkół na łączną kwotę 70 tys. zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa, a co najmniej 20 proc. stanowi wkład własny (rzeczowy lub finansowy) organów prowadzących szkoły.

Wielkość dofinansowania z Programu na pojedynczą placówkę w roku 2021:

14 tys. zł dla szkół podstawowych i szkół za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 oraz dla szkół ponadpodstawowych,

35 tys. zł dla szkół podstawowych dla dzieci niewidomych oraz dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

100 tys. zł dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW).

Harmonogram Programu w bieżącym roku:

do 4.08 - dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących,

do 10.08 - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów,

do 27.08 - kwalifikacja wniosków przez wojewodów ,

do 15.10 - przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

źródło: Aktywna Tablica

oprac., fot.: Paulina Dulewicz