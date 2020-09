Politechnika Białostocka zaprasza na nowoczesne studia podyplomowe

Internet mną przestrzeni lat stał się naszą codziennością w której przyszło nam żyć. Dlatego Politechnika Białostocka chcąc zaoferować kierunki przydatne w realnym funkcjonowaniu w obecnych czasach ma dla wszystkich chętnych atrakcyjną ofertę. W jej skład wchodzą następujące kierunki

Marketing Internetowy

Jesteś przedsiębiorcą, freelancerem, pasjonatem? Chcesz poznać współczesne trendy i narzędzia Internetu? Nauczyć się jak odnaleźć się wśród kampanii, SEO, social media i content marketingu? Dla kogo studia? Dla kadry kierowniczej i specjalistów działu ds. marketingu online; właścicieli małych i średnich firm, freelancerów, pasjonatów, blogerów.

Data Science - Developer / Analityk danych

Naszym wyróżnikiem są dwie specjalności. Developer to silny nacisk na Sieci Neuronowe i Deep Learning oraz Pythona. Analityk danych to język R (i jego biblioteki), SQL i API. Współpraca z firmami przy tworzeniu planu i prowadzeniu zajęć to największa wartość. Po co nam Data Scientist? To już kwalifikacje także managerskie.

Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

Z roku na rok kwestie cyberbezpieczeństwa są coraz ważniejsze dla firm. To pewne, że koszty usuwania szkód wyrządzonych przez ataki cyberterrorystów będą rosnąć w coraz szybszym tempie. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia partnerów studia są idealnym sposobem na wejście w świat tajników bezpieczeństwa Internetu.

Projektowanie User Experience i Analityka internetowa

Unikalne połączenie UX design z analityką internetową. W dzisiejszych czasach projektowanie UX to nie tylko strony internetowe i aplikacje mobilne. Przejdziemy cały proces, od momentu analizy wymagań klienta, przez projekt, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań.

fot.: Mateusz Duchnowski