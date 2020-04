Politechnika Białostocka przekaże przyłbice medyczne podlaskim szpitalom

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej odpowiedział na apel podlaskich szpitali i produkuje przyłbice medyczne. Oprócz maseczek i rękawic to w tej chwili podstawowy sprzęt ochronny dla lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

Szpitale oraz indywidualni lekarze kontaktowali się z dr hab. inż. Szczepanem Piszczatowskim, prof. PB - dyrektorem Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Profesor wspólnie z pracownikami sprawdził możliwości wydruku przyłbic na drukarkach 3D. Okazało się, że wydruk jednej przyłbicy to aż 3 godziny! Stad pomysł zastąpienia druku ramki mocującej osłonę - montażem z użyciem prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych. Część elementów wycinana jest laserowo. Obecnie czas wykonania przyłbicy to niecałe 10 minut! Kolejny warunek powodzenia akcji to dostępność materiałów i pieniądze na zakup potrzebnych elementów.

I tu z pomocą przychodzą firmy, z którymi współpracuje Politechnika Białostocka. Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Roman Kaczyński podkreśla, że na apel Politechniki Białostockiej szybko odpowiedział Klaster Obróbki Metali, firma ChM. Także Unibep i fundacja Unitalent.

- Dziś każdy pomysł, każda aktywność, które pozwalają na lepszą ochronę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, ale także nas wszystkich są niezmiernie ważne. Pomysł wsparcia inicjatywy Politechniki Białostockiej produkcji przyłbic medycznych jest rewelacyjny i idealnie wpisuje się w cele statutowe fundacji, która chce wspierać postawy proprzedsiębiorcze. To także wspaniały projekt prospołeczny, jest oznaką odpowiedzialności, dobrej i przemyślanej współpracy - mówi Wojciech Jarmołowicz, prezes zarządu fundacji Unitalent.

Fundacja Grupy Unibep Unitalent przekaże Politechnice Białostockiej fundusze, które pozwolą na wyprodukowanie minimum 1000 przyłbic medycznych. Trafią one nieodpłatnie do podlaskich szpitali, w tym do placówek wszędzie tam, gdzie swoje siedziby ma Grupa Unibep.

- Będziemy - w porozumieniu z Politechniką Białostocką - przekazywać pieniądze na zakup niezbędnych materiałów do produkcji przyłbic medycznych. Wierzymy także, że ta akcja będzie przykładem efektywnej współpracy nauki i biznesu przy realizacji ważnych projektów społecznych. Dziś wszyscy musimy być odpowiedzialni i aktywni, bo tylko wtedy uda się nam wszystkim szybciej wygrać z tą groźną chorobą - dodaje Jarmołowicz.

W produkcję przyłbic medycznych włączyli się także pracownicy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wykorzystują dostępne w laboratoriach wydziałowych lampy UV i dezynfekują przyłbice oraz przygotowują do wysyłki.

A inżynierowie z Wydziału Mechanicznego pracują nad kolejnym projektem wspierającym lekarzy w podlaskich szpitalach.



źródło: rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac. Aneta Kursa