Politechnika Białostocka ogłosiła harmonogram rekrutacji

Mniej czasu na uzupełnienie dokumentów będą mieli kandydaci na I stopień studiów na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika. Musza oni zarejestrować się i wnieść opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do 30 czerwca 2021 roku. Oni też będą musieli przystąpić do egzaminów z rysunku. Uczelnia zaplanowała je od 6 do 8 lipca odpowiednio dla kandydatów na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika.

Do 9 lipca wszyscy kandydaci na studia I stopnia będą mieli czas na wpisanie do systemu IRK wyników maturalnych.

Kandydaci na studia poznają wyniki rekrutacji 13 lipca 2021 roku. Później będą musieli potwierdzić chęć studiowania i skompletować wymagane dokumenty. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca 2021 roku.

W przypadku kandydatów na jeden z 20 kierunków studiów II stopnia na Politechnice Białostockiej rekrutacja także rusza 1 czerwca 2021 roku. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca 2021 roku.

Rejestracja na studia niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia rozpocznie się 10 sierpnia 2021 roku a ostateczne ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 29 września 2021 roku.

Zasady rekrutacji krok po kroku znajdują się w filmie zamieszczonym w serwisie Youtube.



źródło: Politechnika Białostocka

fot.: Gabriela Kościuk, Paweł Tadejko, Michał Obrycki.

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel