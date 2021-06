Politechnika Białostocka gospodarzem Forum Uczelni Technicznych

- Ten zjazd był wielkim wyzwaniem dla naszego samorządu szczególnie dlatego, że był pierwszym od ponad półtora roku zjazdem stacjonarnym – mówił Kamil Kulesza, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – My, jako samorządy Forum Uczelni Technicznych, już dawno chcieliśmy się spotkać, niestety, ze względu na obostrzenia, nie było takich możliwości. Teraz najbardziej palącym tematem był stacjonarny powrót na uczelnię. Powrót do zajęć, laboratoriów, ćwiczeń – dodał.

W debatach stacjonarnie wzięło udział 52 przedstawicieli samorządów, a online 30.

- Obradowaliśmy wraz z rektorami z Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, z naszą panią rektor Martą Kosior-Kazberuk, o tym, jak chcemy przeprowadzić ten powrót na nauczanie stacjonarne – kontynuuje Kamil Kulesza. - Będziemy na pewno wykorzystywać po części rozwiązania wypracowane też podczas nauczania zdalnego. Na przykład, jeśli chodzi o wykłady, to nie ma co ukrywać, dzięki nauczaniu zdalnemu frekwencja bardzo wzrosła. Nie są one obowiązkowe, ale kiedy studenci nie muszą już przyjeżdżać specjalnie na dwie godziny na uczelnię, tylko wystarczy się zalogować i połączyć, to około 90 proc. studentów brało udział w wykładach.