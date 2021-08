Politechnika Białostocka dba o umysł i ciało. Cykl treningów „Wakacyjny reset”

– Jesteście zmęczeni nauką, brak Wam energii? Zacznijcie z nami ćwiczyć. Wasze ciało i umysł szybko Wam podziękują. Wyciszycie się, odprężycie, złapiecie balans między ciałem a umysłem. Pobudzicie mięśnie do działania – wyliczała zalety ćwiczeń dr n. med. inż. Jolanta Zuzda, która nie tylko propaguje na uczelni zdrowy styl życia, ale ma na koncie także liczne dokonania naukowe, jest bowiem współtwórcą wynalazków takich jak: tablica do ćwiczeń manualnych dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, urządzenie do rotacyjnych ćwiczeń stawów człowieka - dodała.

„Wakacyjny reset” był prezentowany w siedmiu odcinkach, pomagał wzmacniać mięśnie oraz kręgosłup, pozytywnie wpływał na wyciszenie i relaks. Ważnym elementem treningów było złapanie równowagi między duchem a ciałem.

Ćwiczenia zostały opracowane tak, by każdy mógł wziąć w nich udział i to bez specjalistycznego sprzętu. Każda z serii ćwiczeń trwała od kilku do kilkunastu minut. W nagraniach uczestniczyli uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Aktywizowanie młodzieży i pracowników do ćwiczeń, to nie pierwsza tego typu akcja na uczelni, która wspiera postawy i działania prozdrowotne.

Wcześniej realizowano również z udziałem dr n. med. inż. Jolanty Zuzdy cykl ćwiczeń „Odetchnij po covidzie”, które wspierały rekonwalescencję po chorobie związanej z zakażeniem COVID-19.

„Zdrowy kręgosłup – ćwicz z PB” promował ćwiczenia wzmacniające mięśnie pleców oraz zdrowy kręgosłup. Program dedykowany był osobom, które prowadzą siedzący tryb życia i niewiele czasu poświęcają na aktywność ruchową. W filmikach wystąpił Mateusz Borzym – trener przygotowania motorycznego i Karol Wyszyński – fizjoterapeuta.

Wszystkie nagrania z serii „Wakacyjny reset” są dostępne na profilu Politechniki Białostockiej na YouTube i na uczelnianym Facebooku.

Dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda jest adiunktem z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. To organizatorka krajowych międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów oraz autorka nowoczesnych materiałów szkoleniowych z zakresu promocji zapobiegania i/lub rehabilitacji chorób układu ruchu, które powstały we współpracy m.in. z Departamentem Nauk Medycznych Międzynarodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, Centrum w Leczeniu Osteoporozy i Osteochondrozy Kliniki w Mińsku, Sanatorium Isloch, Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, Uniwersytetem Beira Interior w Portugalii, Polską Szkołą im. Wisławy Szymborskiej w Leuven, Belgia, Polytechnic University of Madrid w Hiszpanii, Facultad de Ciencias de la Actividad del Deporte, Interuniversity MicroElectronics Center Leuven, Belgia. Dr n. med. inż. Jolanta Zuzda jest również współautorką dwóch wynalazków: Tablicy do ćwiczeń manualnych dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi oraz Urządzenia do rotacyjnych ćwiczeń stawów człowieka.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Tołcz