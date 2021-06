Politechnika Białostocka będzie kształcić chińskich inżynierów

- International School of Engineering to unikalny projekt, który łączy trzy uczelnie – jedną uczelnię chińską i dwie polskie – Politechnikę Krakowską i Politechnikę Białostocką – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Dla naszej uczelni to przede wszystkim dodatkowa liczba studentów zagranicznych, wzrost umiędzynarodowienia zarówno w zakresie ilości studentów, ale też i wymiany kadry naukowej. Dyplom naszej uczelni ma w tej chwili już wymiar międzynarodowy.