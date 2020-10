Podlaski samorząd wsparł powstanie Obserwatorium z Planetarium

- To wyjątkowa inwestycja nie tylko dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, ale także mieszkańców całego województwa – mówił podczas konferencji na kampusie uczelni marszałek Kosicki. - Mam nadzieję, że jej realizacja przysłuży się mieszkańcom regionu, uczniom i studentom, którzy będą tu przychodzić, żeby „być bliżej gwiazd”. - Gdyby nie pomoc samorządu województwa, obserwatorium nie powstałoby w takiej wersji. Mieliśmy jakieś plany co do wyposażenia, ale były one skromne. Dzięki marszałkowi i jego decyzji mogę powiedzieć, że to wyposażenie będzie na poziomie europejskim – zaznaczył prof. Robert Ciborowski.

Marszałek Artur Kosicki podkreślając, że decyzja o przyznaniu dofinansowania to także zasługa zarządu województwa i radnych podlaskiego sejmiku zaznaczył, że „trzeba dążyć do tego, by województwo podlaskie i wszystko, co się w nim znajduje było najlepsze”.

Budowa 6-kondygnacyjnego obserwatorium ruszyła przed rokiem. Zgodnie z planem, mieści ono m.in. sale do zajęć dydaktycznych, pokoje do pracy naukowej, salę seminaryjną przeznaczoną do prowadzenia zajęć oraz taras widokowy do obserwacji nieba. Drugą kondygnację zajmuje planetarium z 32 miejscami. Tu najważniejszym elementem wyposażenia będzie nowoczesny system cyfrowej projekcji na półsferycznym ekranie. Umożliwi on generowanie obrazu 3D i 2D. Obserwatorium jest usytuowane na najwyżsej kondygnacji przykrytej ruchomą i otwieraną kopułą.

„Sercem” obserwatorium będzie duży teleskop zwierciadlany, jedno z urządzeń zakupione z budżetu województwa podlaskiego. Jak wyjaśnił Andrzej Branicki z Wydziału Fizyki UwB, urządzenie o średnicy 60 cm pozwoli nie tylko na amatorskie obserwacje, ale także na obserwacje badawcze.

- Dzięki tym obserwacjom za powiedzmy 10 lat nasi studenci mogą być w czołówce światowej w zakresie astronomii – dodał naukowiec.

W obiekcie znajdzie się także sprzęt, dzięki któremu można będzie prezentować na żywo bądź odtwarzać zarejestrowany wcześniej obraz tarczy Słońca tworzony przez lunetę o specjalnej konstrukcji. Dzięki niej widoczne staną się zjawiska niewidoczne przez standardowe teleskopy.

Jak mówił podczas konferencji prof. Ciborowski budowa Obserwatorium z Planetarium to „kolejny etap budowy kampusu podnoszący prestiż uniwersytetu jako miejsca, które daje studentom możliwości studiowania na najwyższym europejskim poziomie”. Zapewnił też, że nie jest to ostatni etap. Rektor zapowiedział, że Planetarium będzie dostępne w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Małgorzata Sawicka

Fot. Kamil Timoszuk

***

Koszt budowy Obserwatorium z Planetarium wyniósł ponad 8,4 mln zł, z czego blisko 8 mln z pochodziło ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ministerialnej dotacji. Ponad 400 tys. zł to środki własne uczelni.