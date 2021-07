Studentki Politechniki Białostockiej zaprojektowały ogród dla szpitala w Choroszczy

W maju br. Politechnika Białostocka i Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy zawarły porozumienie dotyczące urządzania, pielęgnacji i ochrony terenów zielonych. Na jego mocy studenci I semestru studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku PB przygotowali pięć projektów na zagospodarowanie przyszpitalnego terenu o powierzchni blisko 1500 metrów kw. Młodzi inżynierowie pracowali pod kierunkiem dr Beaty Matowickiej i mgr inż. architekt Marty Baum.

- To było nie lada wyzwanie. Zadaniem studentów była analiza stanu obecnego, uwzględnienie potrzeb przyszłych użytkowników ogrodu oraz stworzenie profesjonalnej dokumentacji, zawierającej projekt koncepcyjny oraz projekt techniczny. Ten ostatni uwzględnia wskazówki wykonawcze odnośnie elementów trwałych ogrodu: schemat nasadzeń, przebieg rabat, umiejscowienie altany, ławek, a także tzw. operat pielęgnacyjny, czyli wytyczne pielęgnacyjne dla zieleni. Warto podkreślić, że z tego zadania nasi studenci wywiązali się znakomicie – mówiła mgr inż. arch. Marta Baum.

Wśród pięciu kreatywnych projektów, wybrany jeden

Studenci architektury krajobrazu pracowali w czteroosobowych zespołach. Ostatecznie powstało pięć projektów, które zostały przekazane dyrekcji Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Z gotową dokumentacją Szpital zwróci się o dofinansowanie zakupu sadzonek kwiatów, krzewów i drzew do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

O tym, jaki projekt po uzyskaniu dofinansowania zostanie zrealizowany na terenie Szpitala decydowało kilkadziesiąt osób: dyrekcja szpitala oraz oddziału, a także kadra zatrudnionych tu psychologów. Warto podkreślić, że wybrany przez Szpital projekt był też faworytem wykładowców.

Projekty studentek Politechniki Białostockiej ubogacą infrastrukturę szpitala

Autorkami wybranego projektu są inż. Katarzyna Olszewska, inż. Julia Roszkowska, inż. Maria Roszkowska oraz inż. Wioletta Olszewska. Ich propozycja przybrała postać prostych form geometrycznych. Bazę i centrum ogrodu stanowi rozległy trawnik, na który mogą odbywać się zajęcia rekreacyjne dla pacjentów szpitala. Będzie tu można zarówno pograć w piłkę, jak i rozłożyć koce i poprowadzić zajęcia grupowe. Wokół trawnika rozlokowane są alejki z kolorowymi rabatami. Bezpośrednio przy wejściu do budynku powstał wydzielony plac, ze stolikami i krzesłami. To przestrzeń dla pracowników i pacjentów, którzy mogą tu spotkać się z odwiedzającymi ich bliskimi.

W części zamykającej ogród, w jednym z narożników, pojawił się drewniany podest z pergolami, otoczony roślinnością i oczkiem wodnym. To miejsce na odosobniony wypoczynek, ale też przestrzeń umożliwiająca prowadzenie zajęć terapii grupowej. W drugim narożniku stanęły skrzynie warzywne. Studentki przewidziały bowiem miejsce do hortiterapii, nazywanej też ogrodoterapią, czyli zajęć umożliwiających pacjentom kontakt z roślinami i ziemią. W skrzyniach można uprawiać zarówno warzywa, jak i zioła, kwiaty. W myśl zasady, że architekt krajobrazu dodaje, a nie zabiera, autorki uwzględniły w swoim projekcie wierzby, już rosnące na terenie szpitala. Zaproponowały rozwieszenie między nimi hamaków.

Ogród z miejscem do relaksu pacjentów

Dzięki studentom i pracownikom Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku powstał profesjonalny projekt urządzenia miejsca do relaksu dla pacjentów SPP ZOZ w Choroszczy. Jego realizacja leży już po stronie Szpitala.

W maju br. Ewa Zgiet, dyrektor Szpitala w Choroszczy podkreślała, że jest to idealne miejsce na urządzenie ogrodu, w którym pacjenci mogliby wypoczywać, spędzać wolny czas i spotykać się z rodzinami.

– Posłuży również terapii, która jest nieodłącznym elementem leczenia w takich placówkach. Jestem bardzo wdzięczna za to że, Politechnika Białostocka chciała wesprzeć naszą inicjatywę – mówiła.

Autorki projektu, studentki Politechniki Białostockiej, zapewniają, że na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, są do dyspozycji Szpitala: służą pomocą związaną z dostosowaniem projektu do możliwości finansowych inwestora, czy też nadzorem prac. Dla młodych adeptek architektury krajobrazu to cenne doświadczenia i pierwsze kroki w zawodzie.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Cezary Rutkowski

fot.: materiały SPP ZOZ w Choroszczy