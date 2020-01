Noc Biologów na Uniwersytecie w Białymstoku

Warsztaty, naukowe gry i zabawy, pokazy oraz wykłady – to wszystko czeka w najbliższy piątek (10.01) uczestników Nocy Biologów na Uniwersytecie w Białymstoku. Największa podlaska uczelnia jak co roku włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Biologii UwB zapraszają już od 12.30. Imprezy potrwają do 20.00.