Naukowcy z UwB zapraszają w podróż po Puszczy Knyszyńskiej

Album wydał Uniwersytet w Białymstoku. To pierwsza publikacja uniwersyteckiego wydawnictwa w 2021 roku.

„Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej” to ponad 300 unikatowych zdjęć, które zabiorą czytelników w najdalsze zakątki tego leśnego kompleksu: pięknego, tajemniczego, często niedocenianego. Ukazują puszczę z bliska i z daleka, jej niezwykłą roślinność i dostojnych mieszkańców. Ta zdjęciowa wędrówka rozpoczyna się wilczym tropem – skrajem puszczy. Zaraz potem można odwiedzić puszczańskie łąki i zajrzeć do świata owadów, jeleni czy żubrów. Trudno oderwać też wzrok od supraskich sosen, prastarego boru czy kwitnącego bagna.

Obydwaj autorzy zdjęć są biologami i pasjonatami fotografii. Ich wspólna, już druga, publikacja to efekt pięcioletnich wędrówek ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej.

- Przemierzyliśmy ją wszerz i wzdłuż, pokonując tysiące kilometrów. Śmiało powiem, że mógłbym napisać przewodnik po Puszczy – podkreśla prof. Marek Konarzewski. - Każde zdjęcie w tym albumie ma swoją historię. Podam przykład. Po to, by zrobić zdjęcie jelenia, potrzeba było aż 30 wyjazdów. Zwierzęta nie są bowiem aktorami, boją się ludzi, ważna jest też pogoda. Czyli mnóstwo rzeczy musi się wydarzyć jednocześnie, żeby udało się zrobić zdjęcie, z którego można być zadowolonym – wyjaśnia prof. Marek Konarzewski, biolog z UwB.

Wybrane fragmenty albumu można zobaczyć już teraz na stronie.

- Nasz album to nie tylko roślinność i zwierzęta. To także przenikanie się świata przyrody i świata człowieka, przemijanie i próba uchwycenia ulotnego piękna. Żyjemy w czasach bardzo gwałtownych zmian przyrodniczych i to był jeden z powodów wydania tego albumu. Bardzo chcielibyśmy zachować obraz Puszczy, z którym dorastaliśmy, bo obaj jesteśmy miejscowi – tutejsi - podkreśla naukowiec.