Naukowcy odkrywają techniki mistrzów malarstwa

Współpracę Wydziału Mechanicznego i firmy Painters Sp. z o.o. z Krakowa dofinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet projektu białostockiej uczelni i krakowskiej firmy wynosi ponad 2 400 000 złotych. Główne prace badawczo-rozwojowe ze strony Politechniki Białostockiej realizować będą: dr hab. inż. Krzysztof Lech Molski, prof. PB, dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB, dr hab. inż. Jolanta Pauk, prof. PB oraz dr inż. Bogusław Hościło.

Projekt dotyczy przeniesienia do świata cyfrowego dawnej techniki malarskiej wykorzystywanej w malarstwie laserunkowym z uwzględnieniem historycznych, rzeczywistych pigmentów malarskich. Laserunek polega na miejscowym nakładaniu kolejnych warstw utworzonych z odpowiednio przygotowanych naturalnych pigmentów, by otrzymać dany efekt kolorystyczny. Różni się więc zasadniczo od stosowanych obecnie prostych technik, polegających na zwykłym mieszaniu różnych farb. Dawni mistrzowie malarstwa jak Rembrandt, Vermeer, da Vinci czy Tycjan, intuicyjnie wykorzystywali przezierność, pochłanianie i odbicie światła, a pożądane efekty uzyskiwali nakładając farbę w odpowiednich miejscach i właściwej kolejności na całkowicie wyschniętą warstwę poprzednią. To jednak kosztowna i czasochłonna technika, w której błędów nie da się cofnąć - stąd pomysł przeniesienia jej do przestrzeni wirtualnej.

W ramach projektu powstanie aplikacja, pozwalająca na odwzorowanie narzędzi i cech tradycyjnego malarstwa olejnego w świecie cyfrowym. Rozwiązanie będzie przeznaczone głównie dla osób, które chcą rozpocząć lub rozwijać naukę laserunkowego malarstwa olejnego oraz młodych artystów i studentów Akademii Sztuk Pieknych.



źródło: rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac. Aneta Kursa