Nauka zdalna do 24 maja. Matury w czerwcu i bez części ustnej

Żłobki, przedszkola i szkoły nadal zamknięte

- Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli, żłobków. Zdecydowaliśmy o dalszym ograniczaniu tych placówek, i te ograniczenia przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo aż 24 maja - mówił podczas konferencji prasowej Dariusz Piontkowski.

Minister dodał również, że za kilka dni resort ma poinformować czy te placówki będą mogły prowadzić jakąś formę opieki nad dziećmi.

Terminy egzaminów

Dariusz Piontkowski podał również planowane terminy matur, egzaminu ósmoklasisty i egzaminów końcowych w szkołach zawodowych.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie będzie egzaminów ustnych.

Minister przekazał też, że dla osób , które nie będą mogły z różnych np. zdrowotnych przyczyn przystąpić do matury w podstawowym terminie, zaplanowano egzaminy od 8 do 14 lipca br.

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.



- Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci, którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września i wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września – mówił Dariusz Piontkowski.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

- Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na to, aby te egzaminy przeprowadzać, oczywiście z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa – podkreślał minister Piontkowski.

Podcza konferencji, Wojciech Murdzek, Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego podkreślał, że uczelnie wyższe są gotowe dostosować proces rekrutacji do terminów wyników egzaminów maturalnych. Dodał, że podobnie, jak w przypadku placówek oświatowych, zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych będa zawieszone do 24 maja.

W konferencji wziął równiez udział Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia. Pytany przez dziennikarzy o ewentualna kolejną falę epidemii jesienią i zimą, mówił, że jest to bardzo prawdopodobne.

Aneta Kursa