Nauka zawodu z unijnym wsparciem. Są jeszcze miejsca

Nowy kierunek powstał w ramach unijnego projektu „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji”. Kilka miesięcy temu zakończyła się przebudowa i modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ nr 2. W ramach inwestycji powstały też, dostosowane do potrzeb kształcenia pracownie, które w najbliższym czasie zostaną wyposażone w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Obecnie trwa przetarg na zakup maszyn - wysokiej klasy wtryskarek, formiarek oraz sprzętu niezbędnego do produkcji elementów z tworzyw sztucznych.

Zawód z przyszłością

- Podlasie stało się swoistym zagłębiem przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych – zarówno dużych, takich jak patron klasy - firma KAN o światowej renomie, jak i mniejszych zakładów, zlokalizowanych w całym województwie – mówi Wiesław Kalinowski, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr 2. – Obserwuję naprawdę duże zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów, otrzymuję mnóstwo zapytań od pracodawców z różnych rejonów Podlasia o uczniów, których można byłoby skierować na praktyki. To obecnie zawód na topie.

Trwa rekrutacja

I jest ciągle szansa na naukę tego zawodu - obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do kolejnej już klasy patronackiej firmy KAN. Jak uważa Wiesław Kalinowski - zalety współpracy z klasą patronacką trudno przecenić. To połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy. Korzyść czerpie przede wszystkim uczeń, jak i rozwijająca się szkoła. Uczniowie współpracują ze specjalistami, obsługują nowoczesny sprzęt i nabierają zawodowego obycia.

Praktyczna nauka

Pierwsze zajęcia praktyczne w firmie ruszyły w lutym tego roku; z powodu epidemii jednak zostały przerwane. Od września praktyczna nauka w klasie będzie realizowana przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną, przez pierwsze dwa miesiące roku zajęcia te będą odbywały się poza zakładem pracy, w pracowniach szkoły z wykorzystaniem mniejszych urządzeń peryferyjnych. A jeśli sytuacja na to pozwoli, od listopada będą one kontynuowane już na halach KAN.

Nie tylko praca

Prócz praktycznej wiedzy firma gwarantuje uczniom m.in. bardzo atrakcyjny system stypendialny, a absolwenci klasy, po trzyletnim okresie nauki, mają zapewnione miejsca pracy. Mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

Nowy kierunek powstał w Branżowej Szkole I st. nr 9, wchodzącej w skład ZSZ Nr 2 w Białymstoku. Patronat nad klasą objęła spółka KAN - białostocki producent instalacji wodnych i grzewczych. Całkowita wartość projektu „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji”wynosi ponad 3 mln 175 tys. zł, w tym ponad 2 mln 698 tys. zł (85 proc.) to dofinansowanie z Unii Europejskiej.





oprac. Anna Augustynowicz