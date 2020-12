Nauczycielki z Politechniki Białostockiej prowadzą zajęcia z języka polskiego i promują naszą kulturę w Argentynie i Ekwadorze.

Wykładowczynie, które współtworzą Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające przy Studium Języków Obcych PB, stworzyły cykl autorskich zajęć z języka polskiego oraz kreatywnych anglojęzycznych warsztatów na temat różnych aspektów polskiej kultury.

W ramach programu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, wykładowczynie z Politechniki Białostockiej nawiązały współpracę z Polonijną Organizacją Nauczycieli z Argentyny oraz Universidad de las Americas z Ekwadoru. Dzięki temu, od września docierają z zajęciami do kolejnych pokoleń powojennych imigrantów z Polski, często niemówiących już w języku przodków. Z lekcji języka polskiego od podstaw oraz warsztatów kulturowych skorzystało ok. 180 osób.

- Mówimy o faktach i mitach na temat Polski, dyskutujemy o różnicach kulturowych, przedstawiamy świetny warsztat dydaktyczny, nauczycielom przekazujemy podręczniki do nauki języka polskiego – wymienia Dorota Szuper-Jakubiuk z Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB. Jak podkreślają organizatorki, udział w projekcie motywuje uczestników do kontynuowania nauki języka i doskonalenia warsztatu metodycznego – a to może się przełożyć na umacnianie wizerunku naszego kraju. Zachęcamy zagranicznych odbiorców do wizyty turystycznej w Polsce, inspirujemy do poszukiwania kontaktów w dziedzinach zawodowych, biznesowych, naukowych – dodaje Małgorzata Komarewska z Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB.