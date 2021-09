Najmłodsi absolwenci Politechniki Białostockiej odebrali indeksy

- Bardzo się cieszę, że mamy dziś możliwość bezpośredniego spotkania. Mam nadzieję, że Podlaski Uniwersytet Dziecięcy był dla jego uczestników inspiracją, żeby dążyć do rozwijania pasji, pomysłów, również w przyszłości. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy was gościli w murach Politechniki Białostockiej – powitała zebranych prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB.

Rektor największej technicznej uczelni w regionie podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w działanie PUD, jego partnerom, w tym Województwu Podlaskiemu, które wsparło inicjatywę kwotą 27 tys. zł.

Uniwersytet dziecięcy przy Politechnice funkcjonuje od przeszło 12 lat. Studentami mogą zostać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Akcja z roku na rok zyskuje na popularności. Dołączają do niej kolejne miasta.

„Jak udany to projekt, świadczy najlepiej liczba zainteresowanych udziałem dzieci. To budująca świadomość, że ci młodzi ludzie chcą się rozwijać, są żądni wiedzy oraz ciekawi świata i otaczającej rzeczywistości. „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy” to kolejna cegiełka w ich rozwoju, rozbudzająca potrzebę zdobycia wiedzy i wykształcenia” – napisał Artur Kosicki w liście odczytanym przez Izabelę Smaczną-Jórczykowską.

Dla młodych słuchaczy ostatniego rocznika (2020/2021) sobotnie spotkanie było szczególne. Uczestniczyli oni w zajęciach zdalnie i po raz pierwszy zobaczyli kolegów na żywo.

- To był rocznik wyjątkowy, bo oparty o naukę zdalną. Ukończyło go 40 studentów. Mam nadzieję, że podołaliśmy zadaniu i te lekcje zainteresowały was i zachęciły do dalszej nauki – mówił dr hab. inż. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich PB.