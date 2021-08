Nagroda 10 000 zł za zbudowanie łazika dla uczniów białostockiego liceum

Elektryczny pojazd EV-Wozduch 1 bada zanieczyszczenie powietrza. Powstał w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej

– Chodząc do szkoły zauważyliśmy, że powietrze w Białymstoku jest zanieczyszczone – mówi Sandra Mordasewicz, uczennica II klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Dlatego wspólnie z kolegami z klasy – Sergiuszem Jakuszewiczem i Mateuszem Kraśnickim zbudowali EV-Wozduch 1. To elektryczny pojazd, a właściwie robot, który bada zanieczyszczenie powietrza. Bo smog to coraz poważniejszy problem całego świata.

Swój pojazd, zbudowany pod opieką pedagoga ALO, mgr. Grzegorza Nowika, zgłosili do ogólnopolskiego konkursu „Eko-czynni”. I zajęli drugie miejsce w kategorii „eko-projekty - projekty realizowane”. Licealiści otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

- Te pieniądze przeznaczymy na budowę następcy naszego łazika – deklaruje Sergiusz Jakuszewicz z ekipy młodych konstruktorów. To będzie EV-Wozduch 2.

Uczniowie podczas wakacji pilnie podglądają swoich starszych kolegów z koła naukowego Argo Team, którzy od lat budują na Politechnice Białostockiej łaziki marsjańskie.

– To bezcenna wiedza i praktyka – cieszy się licealista.

Elektryczny pojazd EV-Wozduch 1 nie tylko samodzielnie jeździ i zbiera dane o zanieczyszczeniu powietrza, ale też przekazuje je na ogólnodostępną stronę internetową, na której można znaleźć wyniki pomiarów robota skonstruowanego przez licealistów.

Zespół z ALO PB, w składzie Sandra Mordasewicz, Sergiusz Jakuszewicz i Mateusz Kraśnicki, wraz z robotem/łazikiem EV-Wozduch 1 zdobył drugie miejsce w kategorii projektów realizowanych. Autorzy otrzymali nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł i 3 tys. zł dla opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel fizyki i robotyki w ALO mgr Grzegorz Nowik.

Twórcy „ekologicznego łazika” – Sandra Mordasewicz, Sergiusz Jakuszewicz i Mateusz Kraśnicki – zostali już wcześniej nagrodzeni w kilku konkursach („Konstruktorzy marzeń”, „Elektronika, by żyło się łatwiej”), ale – dzięki wsparciu Miasta Białystok – promują swój pomysł na kolejnych zawodach w całej Polsce, m.in.: „E(x)plory”, „Młody innowator”, „El-Robo-Mech”, „EKOczynni”, „Runda T” i „Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości”. W przyszłości planują rozwój swojego projektu m.in. poprzez instalowanie stacjonarnych czujników jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej, konstruowanie kolejnych, ulepszonych robotów oraz edukację młodzieży.

„Eko-czynni” to program ekologiczno-edukacyjny skierowany do szkół ponadpodstawowych, w którym uczestniczy ponad 200 szkół, w tym Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Celem programu jest edukacja ekologiczna i szerzenie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz wsparcie szkolnych przedsięwzięć dot. ochrony środowiska. Organizator programu – Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza co roku organizuje konkurs edukacji ekologicznej EKO-PROJEKTY w ramach którego szkoły mogą uzyskać dofinansowania nawet w wysokości 50 tys. zł na realizację własnych przedsięwzięć/projektów dotyczących ochrony środowiska.



źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Cezary Rutkowski