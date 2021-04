Nadanie tytułów Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej

Zgodnie z Uchwałami Senatu Politechniki Białostockiej z 2 lipca 2020 roku trzech wybitnych uczonych zostanie wyróżnionych tytułami Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej.

Tytuły Honorowych Profesorów Politechniki Białostockiej otrzymają:

prof. Li Zhongxian, Chiny

prof. Volodymyr Onyshchenko, Ukraina

prof. David Gurgenidze, Gruzja.

To rektorzy partnerskich uczelni Politechniki Białostockiej zasłużeni dla rozwoju nauki światowej, ściśle współpracujący z Uczelnią.

- Przyznanie tytułu honorowego profesora Uczelni jest formą podziękowania składaną przez całą społeczność akademicką Politechniki Białostockiej – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Profesor Li Zhongxian, rektor Tianjin Chengjian University w Chinach, to uznany autorytet naukowy w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof w budownictwie. Orędownik umiędzynarodowienia chińskiej edukacji technicznej za sprawą kontaktów z europejskimi ośrodkami akademickimi, w tym z Politechniką Białostocką. Inicjator utworzenia w strukturach Tianjin Chengjian University Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. To projekt edukacyjny umożliwiający studentom chińskim odbycie studiów międzynarodowych w swoim kraju oraz uzyskanie podwójnych dyplomów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, urbanistyka. Programy studiów zostały przygotowane przez Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską i spełniają wymagania programowe tych państw. Inicjatywa realizowana jest pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.

Profesor Wołodymir Onyszenko, jako rektor Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka – jednej z największych szkół wyższych na Ukrainie – od lat aktywnie wspiera integrację ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego z unijnymi ośrodkami akademickimi. Jako głównych partnerów do realizacji strategii internacjonalizacji wskazuje polskie uczelnie. Z jego inicjatywy w strukturach Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego powstało Centrum Ukraińsko-Polskie zajmujące się m.in. koordynacją mobilności i organizacją kursów języka polskiego dla studentów i dydaktyków ukraińskich, którzy chcą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej. Jego dokonania oraz zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą są niepodważalne.

Gruziński Uniwersytet Techniczny, na którego czele stoi rektor, profesor David Gurgenidze to jeden z najpoważniejszych partnerów Politechniki Białostockiej w staraniach o pozyskanie grantów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Porozumienia zawarte m.in. w programie Akademickich Partnerstw Międzynarodowych umożliwiły uczelni z Polski i Gruzji rozwijanie mobilności studentów, kadry akademickiej oraz organizację szkół letnich. Wniosły one znaczącą wartość do zintegrowania i podniesienia jakości kształcenia na kierunku budownictwo. Aktywna współpraca Politechniki Białostockiej i Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego objęła też wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, dzięki której na obu uczelniach partnerskich zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzili profesorowie wizytujący z Polski i Gruzji.

W historii Uczelni godność Profesora Honorowego Politechniki Białostockiej nadano dotychczas 11 osobistościom ze świata nauki, w tym dwóm uczonym z zagranicy. Tytuł Honorowego Profesora PB w latach poprzednich otrzymali: w 2020 roku prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski, w 2016 r.: prof. dr. hab. inż. Kazimierz Pieńkowski, prof. dr. hab. inż. Ivan Zharski (Białoruś), prof. dr. hab. inż. Józef Jasiczak, prof. dr. hab. inż. Janusz Jeżowiecki, prof. Hao Wang (Chiny), prof. dr. hab. inż. arch. Witold Czarnecki, w 2015 r.: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, w 2014 r.: prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako.

Uroczystość nadania tytułów Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej odbędzie się w 22 kwietnia 2021 roku (czwartek), w formule hybrydowej. Przekaz rozpocznie się o godzinie 12:15 i będzie udostępniony na kanale YouTube Politechniki Białostockiej.

W programie:

Wystąpienie JM Rektor PB dr. hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB

Laudacja Promotora prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa

Nadanie tytułów Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej

Wystąpienia Honorowych Profesorów PB

źródło: Politechnika Bialostocka

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Piotr Babulewicz