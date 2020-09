Na UwB ruszył Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy

Projekt Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy jest realizowany na Uniwersytecie w Białymstoku już po raz drugi. Uczelnia otrzymała na ten cel 320 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to projekt ponadregionalny. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uroczystość, ze względu na bezpieczeństwo uczniów, została zorganizowana w dwóch turach. Wykład inauguracyjny pt. Zostań młodym badaczem wygłosił dr Marek Bartoszewicz z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB.

- To właśnie wy, młodzi ludzie, stanowicie największy nasz kapitał, jeżeli chodzi o rozwój nauki. To właśnie wy w przyszłości dokonacie czegoś, co nasz świat popchnie do przodu. To, jaką drogą pójdziecie, jak będziecie zdobywali wiedzę odgrywa gigantyczną rolę – podkreślał w trakcie wykładu dr Marek Bartoszewicz, przypominając, że do bycia badaczem – naukowcem potrzebne są m.in. pasja, otwarty umysł i wykształcenie.