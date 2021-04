Myśli niechciane. Poszukiwani chętni do udziału w badaniach na UwB

To kolejny etap realizacji projektu, na który młoda badaczka zdobyła w 2019 r. grant z Narodowego Centrum Nauki. Mgr Aneta Niczyporuk z wykształcenia jest psycholożką, naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z kontrolą umysłu.

- W tym konkretnym projekcie zajmuję się intruzjami, czyli niechcianymi myślami. Są one doświadczeniem powszechnym, znanym niemal każdemu z nas. Najmocniej jednak dotykają osoby cierpiące na pewne zaburzenia psychiczne, takie jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy zaburzenia po stresie traumatycznym. Chcę zbadać, czy możemy tłumić niechciane myśli, a jeśli tak – to od czego zależy ta umiejętność – wyjaśnia mgr Aneta Niczyporuk.

W tym celu badaczka chce przebadać ok. 250 osób, głównie studentów i pełnoletnich uczniów. Pierwsza grupa uczestników badania ma już za sobą – to studenci z Instytutu Filozofii UwB.

- Udział w doświadczeniu polega na rozwiązaniu specjalnych zadań komputerowych, skoncentrowanych na procesach poznawczych. Nie mogę zdradzić zbyt wiele, bo wtedy osoby testowane podchodziłyby do testu z określonym nastawieniem i nie reagowałyby spontanicznie, a zależy mi właśnie na ich reakcjach na różne bodźce. Generalnie w zadaniach chodzi przede wszystkim o sterowanie uwagą i decydowanie o tym, o czym będziemy myśleć – mówi mgr Aneta Niczyporuk.

Każdy uczestnik na badaniu spędza w sumie ok. czterech godzin – to dwa spotkania po mniej więcej dwie godziny każde. Odbywają się one w Instytucie Filozofii (budynek przy Placu NZS 1) w reżimie sanitarnym – podczas doświadczenia w sali obecny jest tylko badany oraz osoba nadzorująca prawidłowy przebieg badania. Dla każdego uczestnika, który zgodzi się na udział w projekcie, przewidziane jest wynagrodzenie – 73 zł brutto za całe badanie. Aby się zgłosić trzeba wypełnić internetowy formularz.

Więcej informacji o projekcie, zatytułowanym „Funkcje zarządcze odpowiedzialne za tłumienie myśli: próba integracji badań w dwóch paradygmatach”, można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Władysław Tokarski

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Kamil Timoszuk