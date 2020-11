„Misja Historia” – zarząd województwa dofinansował lekcje historii online

W założeniu przedsięwzięcie miało być zrealizowane w formie tradycyjnych zajęć, ale zarówno organizatorzy, jak i zarząd województwa, zdecydowali, że ze względu na pandemię, warto skorzystać z formuły online.

- Pandemia pokrzyżowała nam plany. Nie chcieliśmy jednak stracić wszystkich przygotowań i nie uczcić tego roku w żaden sposób. Postanowiliśmy przenieść to wszystko do Internetu – zaznaczył Artur Jankowki, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemy by nie". – Myślę, że ta forma się sprawdzi. Przeprowadziliśmy już wersje testowe i wiemy, że jest to fajnie odbierane przez młodzież.