Międzynarodowa dyskusja o zarządzaniu produkcją na Politechnice Białostockiej

To już 11. edycja międzynarodowej konferencji naukowej W dniach 19-21 września 2021 r. International Conference on Engineering, Project and Production Management. Po raz drugi organizację wydarzenia powierzono Politechnice Białostockiej i odbędzie się w dniach 19-21 września. Specjaliści z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji będą uczestniczyli w konferencji online. Osoby zainteresowane wciąż mogą dołączyć do wydarzenia.