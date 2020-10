Łomżyńska WETA ma już 70 lat

Obchody rozpoczęły się mszą św. w łomżyńskiej katedrze. Następnie odwiedzono groby nieżyjących nauczycieli i szkolnych kolegów.



Główne uroczystości odbyły się na terenie WETY.

Na szkolnym dziedzińcu zasadzono jubileuszowy dąb, a w niebo wzbiło się kilkadziesiąt białych gołębi. Odsłonięto też tablicę upamiętniającą 70-lecie placówki.

- Te 70 lat to piękna tradycja, to rzesza wspaniałych absolwentów stanowiących elitę polskiej weterynarii, to historia wielu pokoleń – mówił marszałek Kosicki składając gratulacje z okazji jubileuszu – Szkoła jest też przykładem wspaniałej współpracy z lokalnym samorządem. Dziękuję władzom Łomży, że dbają o to miejsce, że stwarzają najlepsze warunki do nauki i pracy jej uczniom i nauczycielom.