Lokalna firma z branży IT wspiera szkoły w zdalnym nauczaniu

Firma SoftwareHut uruchomiła program, który pomaga szkołom wdrożyć bezpłatny pakiet Office 365 A1 od Microsoft. Przedstawia go za pośrednictwem darmowych warsztatów online, które są skierowane do nauczycieli białostockich szkół. Pedagodzy będą mogli zapoznać się z konfiguracją darmowego edukacyjnego oprogramowania i poznać jego możliwości. System umożliwia poprowadzenie zdalnej lekcji, gdzie dzieci mają możliwość zobaczyć zarówno nauczyciela, jak i tablicę. Nauczyciel może udostępnić uczniom swój ekran, przeprowadzić testy i zebrać wyniki tak, że uczniowie nie będą widzieli nawzajem swoich prac. Uczniowie mogą na bieżąco zadawać nauczycielowi pisemnie pytania w trakcie lekcji albo dyskutować z klasą na ogólnym forum podczas przerw. Po rozpoczęciu programu pierwsi z nauczycieli wzięli udział w bezpłatnych warsztatach.

Jak informuje Marcin Bartoszuk, Chief Technology Officer w SoftwareHut, nowoczesne narzędzia w edukacji są wykorzystywane coraz częściej, jednak obecna sytuacja wymusiła całkowite przestawienie się systemu klasycznego nauczania na zdalną naukę. Firma oddelegowała swoich pracowników do wsparcia białostockich szkół w tym zakresie. Programiści przekazują w sposób zdalny wiedzę, jak uruchomić zajęcia na bazie darmowego pakietu Office 365 A1.

Ważnym elementem uruchomionego programu wsparcia dla szkół są szkolenia online, które umożliwiają bezpieczne przyswajanie wiedzy bez potrzeby opuszczania domu. Jak dodaje Marcin Bartoszuk, praca przy pomocy zdalnych narzędzi to dla każdego programisty codzienność. W związku z tym programiści są gotowi na przekazanie tych niezbędnych umiejętności nauczycielom. Ponadto pracownicy są także wykładowcami akademickimi, dzięki czemu posiadają wiedzę z zakresu dydaktyki i potrafią w prosty sposób przekazać techniczną wiedzę osobom, które na co dzień nie mają do czynienia z instalacją oprogramowania czy obsługą aplikacji e–learningowych.

W czasie próby, jaką niewątpliwie jest okres narodowej kwarantanny, każda inicjatywa pozwalająca zaadaptować się nam do obecnej rzeczywistości jest cenna. Jak ocenia Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut, właściciela spółki SoftwareHut, firma poczuwa się do odpowiedzialności za wsparcie edukacji, ponieważ uważa, że zespół programistów jest częścią lokalnej społeczności, a ich dzieci chodzą również do szkół w regionie. Dlatego spólka reaguje na aktualne potrzeby mieszkańców i dzieli się wiedzą wspierając uczniów oraz nauczycieli w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Szkoły potrzebujące technicznego wsparcia w przejściu na nauczanie zdalne mogą zgłaszać się do SoftwareHut pod adresem mailowym: szkolawchmurze@softwarehut.com

Źródło: spółka SoftwareHut

Fot.: Pixabay

oprac. Cezary Rutkowski