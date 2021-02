„Liczy się każda kropla”. Unijny projekt w białostockiej szkole

W finansowanym z funduszy unijnych projekcie uczestniczy sześć szkół z Polski, Czech, Włoch, Łotwy, Litwy i Hiszpanii, a jego celem jest rozszerzenie wiedzy na temat wody, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka.

- Rozpatrujemy ciekawy temat wody w każdym jego aspekcie - m.in. stanu czystości wody, jej dostępności, sposobów oczyszczania, życia w wodzie, roli wody na przestrzeni wieków oraz ekologii, turystyki i sportów wodnych – mówi Agata Ratkiewicz, koordynatorka projektu w ZSS Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. – W ten sposób chcemy zachęcić uczniów do rozwijania współpracy w zakresie rozszerzania wiedzy, odpowiedzialności, ale także aktywnego podejścia do ochrony zasobów wodnych.

I choć pandemia pokrzyżowała wiele planów wyjazdowych i integracyjnych zawartych w projekcie, uczniowie i nauczyciele z ul. Fabrycznej podejmują działania zarówno na poziomie międzynarodowym, jaki i lokalnym.

- Utworzyliśmy na WhatsAppie 10 osobowe grupy międzynarodowe - po dwóch uczniów z każdego kraju i jednym nauczycielu z kraju partnerskiego – opowiada Agata Ratkiewicz. – Chcieliśmy, by młodzież mogła się lepiej poznać, co ułatwi jej integrację, kiedy zostaną otwarte granice i będziemy mogli realizować zaplanowane w projekcie mobilności. Może nawiążą się międzynarodowe przyjaźnie, bo to jest przecież jeden z celów projektu.

W ramach tych grup uczniowie wykonują zadania szeroko związane z tematem wody, a więc np. fotografują i wysyłają zdjęcia ulubionych miejsc ze swoich okolic czy też aktywności sportowych związanych z wodą. Powstał też folder „Przysłowia związane z wodą w 6 językach”, który uzupełniany jest przez uczniów.

W wymiarze lokalnym, tematy związane z projektem realizowane są podczas zdalnych zajęć z różnych przedmiotów. Np. podczas lekcji biologii uczniowie oglądali filmy, pokazujące znaczenie wody dla ciała i zdrowia. Dowiedzieli się np., jakie są objawy odwodnienia, ile wody zawierają nasze poszczególne organy; obejrzeli też interesujący film przedstawiający w zwolnionym tempie, jak pies pije wodę. Wodne tematy rozpoczynają też większość dodatkowych zajęć z języka angielskiego – to krótkie audycje BBC-English, np. „ Znikające lodowce” czy „Podwodne miasta - nasza przyszłość”, które są nie tylko ćwiczeniami ze słuchu, ale też okazją do nauki słownictwa i dyskusji.

Co miesiąc koordynatorzy projektu z wszystkich krajów spotykają się na Google Meet, aby podzielić się doświadczeniami z pracy online w ich szkołach, a także przedyskutować i zaplanować różne działania związane z projektem. Ostatnie takie spotkanie odbyło się pod koniec stycznia.

- Dyskutowaliśmy m.in. na temat grup „whatsappowych” - co zrobić, by uczniowie chcieli się bardziej angażować i faktycznie nawiązać fajne znajomości. Rozmawialiśmy też o planowanej na wrzesień, kolejnej Galerii na płocie, organizowanej co roku przez naszą szkołę. Część tej wystawy tj. ok 20 zdjęć będzie tradycyjnie dotyczyła wody. Ustaliliśmy, że z każdego kraju partnerskiego otrzymamy po trzy zdjęcia tematycznie związane z projektem, z ciekawymi tytułami w językach ojczystych i po angielsku – zapowiada Agata Ratkiewicz.