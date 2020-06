Liceum Ogólnokształcącego PB zaprasza na Dzień Otwarty Online!

W tym roku Dni Otwarte LOPB przenoszą się do Internetu. Zazwyczaj gwarne i kolorowe wydarzenie odbędzie się na platformie Clickmeeting, a organizatorzy obiecują, że taka wersja nie straci na atrakcyjności. Będzie wirtualny spacer po klasach, pracowniach i szkolnych strefach relaksu. Uczniowie opowiedzą o nauce w LOPB, atmosferze jaka tu panuje, rozwijaniu swoich pasji na zajęciach pozalekcyjnych oraz o tym czy nauczyciele „bardzo cisną”. Będzie też przewodnik po rekrutacji do LO PB: co powinni zrobić kandydaci, gdzie złożyć dokumenty, jakich terminów przestrzegać.

Szkoła dla ambitnych

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej jest bezpłatną szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Szkoła powstała w 2016 roku z myślą o zdolnych i ambitnych uczniach zainteresowanych nauką przedmiotów ścisłych, chcących korzystać z nowoczesnych technologii oraz z doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej Politechniki Białostockiej. Liceum stawia na nauczanie w rozszerzonym zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz języków obcych. W krótkiej historii szkoły uczniowie zebrali imponujący bagaż sukcesów: wygrywają konkursy robotyczne, matematyczne, związane z elektrotechniką i mechaniką, piszą i wystawiają sztuki teatralne, są finalistami olimpiad przedmiotowych.

Etapy rekrutacji do LOPB

W roku szkolnym 2020/2021 LO PB przygotowało 52 miejsca. Rekrutacja do LO PB odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest wypełnienie kwestionariusza kandydata oraz dostarczenie go osobiście do sekretariatu LO PB lub przesłanie zdalnie w terminie do 10 lipca (do godz. 15:00).

Formularz kwestionariusza kandydata do Liceum znajduje się na stronie liceum w zakładce rekrutacja. Można go wydrukować i wypełnić lub złożyć zdalnie.

Następnie od 26 czerwca do 10 lipca dokumenty należy uzupełnić o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W terminie od 31 lipca do 4 sierpnia dokumenty należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzamin ósmoklasisty, a także o potwierdzenie uzyskania tytułów laureata konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki, chemii, informatyki i języków obcych.

Lista przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zostanie podana do wiadomości 7 sierpnia o godz. 9:00

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie Dzień otwarty LO PB, wkrótce ukażą się też na profilu szkoły na Facebooku.

Więcej na: Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

