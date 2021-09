„Lekcja o Funduszach Europejskich” wraca do szkół

W projekcie mogą wziąć udział szkoły z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nauka przez zabawę

Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

– Ponad 16 lat Polski w Unii Europejskiej to czas ogromnych inwestycji. Między innymi dzięki wsparciu funduszy unijnych i efektywnemu wykorzystywaniu środków krajowych do tej pory udało się zrealizować tysiące projektów zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Jednym z zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest popularyzacja wiedzy o Funduszach Europejskich. Dlatego po raz kolejny zachęcamy do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich – mówi Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.