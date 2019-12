„Legia Akademicka” znów rekrutuje studentów UwB

Na wydziałach UwB trwają spotkania informacyjne.

- Dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku oraz żołnierzy z Podlaskiej Brygady Terytorialnej, w czasie spotkań studenci mogą zapoznać się ze sprzętem wojskowym oraz zapytać zawodowych żołnierzy jak wygląda służba w poszczególnych formacjach – mówi dr Artur Konopacki, pełnomocnik rektora ds. Legii Akademickiej na UwB.

Jedno z pierwszych spotkań odbyło się na Wydziale Prawa, który w swojej ofercie ma m.in. kierunek bezpieczeństwo i prawo. Wziął w nim udział dr hab. Jarosław Matwiejuk, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. rozwoju.

- Legia Akademicka to piękna idea, która wpisuje się w budowę potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Skoro nasze siły zbrojne i Ministerstwo Obrony Narodowej stworzyły formułę wykorzystania elit, bo studenci są elitą, do uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, to my jako uczelnia powinniśmy ten projekt wspierać -

mówi dr hab. Jarosław Matwiejuk.

5 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne na uczelni – tym razem w budynku Wydziałów: Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Filologicznego, przy Placu NZS 1 (sala 94). Początek o godzinie 11.30.

Na Uniwersytecie w Białymstoku rekrutacja do części teoretycznej szkolenia odbywa się w systemie USOS, w zakładce „Legia Akademicka”. Potrwa do 15 grudnia.

„Legia Akademicka” to projekt realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2017 roku. Jak można przeczytać na stronie projektu, program szkolenia podzielony jest na 2 części - teoretyczną oraz praktyczną. Ta pierwsza realizowana jest na uczelniach i obejmuje 30 godzin lekcyjnych wykładów. Po jej zaliczeniu student może ubiegać się o powołanie na ćwiczenia wojskowe, które odbędą się podczas wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

Więcej informacji o projekcie ⇒ link do strony

źródło: rzecznik UwB

Fot. Wydział Prawa UwB