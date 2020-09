Kurs języka chińskiego na Politechnice Białostockiej

Interesuję Ci chińska kultura? Język? Kaligrafia? Może myślałeś, żeby wybrać na wycieczkę do Państwa Środka albo kiedyś wyjechać tam na studia? Już jesienią Chiny przyjadą do Białegostoku. Politechnika Białostocka zaprasza dorosłych, młodzież i najmłodszych na kurs języka chińskiego. Zapisy trwają do 8 października.