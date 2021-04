Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość

- Nie muszę mówić, że szkolnictwo łomżyńskie jest na dobrym poziomie i chcemy utrzymać pozycję jednego z liderów w regionie – mówił wicemarszałek Marek Olbryś. - Jestem szczęśliwy, że środki trafiają do miasta Łomża, gdzie zostaną wykorzystane profesjonalnie i z pożytkiem dla młodzieży – podkreślił.

W projekcie wezmą udział uczniowie łomżyńskich szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5. 340 uczniów tych szkół zostanie objęta specjalnym programem, w zakres którego będą wchodzić różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, staże i kursy zawodowe oraz wsparcie stypendialne uczniów uzdolnionych.

- Te środki to rozwój szkolnictwa zawodowego, ale również gospodarki, by wychowywać młode pokolenie z perspektywą ich przyszłej pracy – powiedział na wstępie Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. - Pozwolą też odciążyć budżet miasta od wydatków własnych na oświatę – podsumował prezydent dziękując jednocześnie Zarządowi Województwa Podlaskiego za wsparcie.

Zakres działań podjętych w projekcie i współpraca z pracodawcami wpisują się w Inteligentne Specjalizacje Regionu czyli przemysł rolno-spożywczy oraz przemysł metalowo-maszynowy.

Projekt został złożony przez miasto Łomża i będzie kosztować ponad 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to blisko 2,4 mln zł. Będzie on realizowany do połowy 2023 roku.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Marcin Nawrocki

fot.: Piotr Babulewicz