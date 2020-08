Koronawirus. Naukowiec z UMB członkiem międzynarodowej grupy roboczej

Rama Krishna Guggilla, stypendysta Marii Skłodowskiej-Curie, doktorant Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) zatrudniony w projekcie ImPRESS, został zaproszony przez projekt Safety Platform for Emergency VACcines (SPEAC) do grupy roboczej, opracowującej definicję przypadku ostrego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego. Uzyskane dane pomogą w ocenie bezpieczeństwa szczepionek SARS-CoV-2 w warunkach badań klinicznych, po dopuszczeniu do obrotu oraz nadzoru farmaceutycznego.