Komputery od starostwa trafią do uczniów szkół powiatowych

Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji trafi do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Białostocki. Starostwo pozyskało dodatkowe fundusze na zakup 38 laptopów. W czwartek (23.04) dyrektorzy szkół odebrali sprzęt, wkrótce komputery trafią do uczniów i nauczycieli, którzy takiego sprzętu nie mają, a jest im potrzebny w związku z epidemią i koniecznością zdalnego nauczania.