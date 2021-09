Kolejne edycje studiów podyplomowych i szkoleń na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

Oferta studiów podyplomowych i szkoleń Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej pozwala nie tylko zdobywać nowe kompetencje, ale też pomaga odnaleźć się na zmieniającym się ciągle rynku pracy. Także takie, które pozwalają łagodniej wejść w branżę IT, jak Tester Oprogramowania, czy bardziej wymagające jak Data Science czy JavaScript Developer.

Więcej informacji o studiach, możliwościach i źródłach dofinansowania można znaleźć na tej stronie.

Menadżer E-Commerce | NOWOŚĆ

Nauczymy Cię jak realizować nowe projekty w handlu elektronicznym lub transformować istniejące biznesy i przenosić je do Internetu. Po zakończeniu studiów będziesz w stanie samodzielnie przygotować strategię rynkową dla sklepu internetowego i koordynować działania związane z jego uruchomieniem oraz działaniem.

Tester Oprogramowania | NOWOŚĆ

Specjalność związana z testowaniem oprogramowania to jeden z najprostszych sposobów wejścia w branżę IT. Na początek poznajesz pojęcia związane z produkcją i całym procesem tego jak powstaje oprogramowanie i dlaczego procesy zapewnienia jakości są ważne. Na kolejnym etapie nauczysz się metod, które mają pomóc w podniesieniu jakości oprogramowania. A na koniec wprowadzimy Cię delikatnie w świat języka JavaScript, żebyś mógł łatwiej automatyzować zadania testerskie.

Marketing Internetowy | VIII Edycja

Jesteś przedsiębiorcą, freelancerem, pasjonatem? Chcesz poznać współczesne trendy i narzędzia Internetu? Nauczyć się jak odnaleźć się wśród kampanii, SEO, social media i content marketingu? Dla kogo studia? Dla kadry kierowniczej i specjalistów działu ds. marketingu online; właścicieli małych i średnich firm, freelancerów, pasjonatów, blogerów.

Data Science - Developer / Analityk danych| VI Edycja

Naszym wyróżnikiem są dwie specjalności. Developer to silny nacisk na Sieci Neuronowe i Deep Learning oraz Pythona. Analityk danych to język R (i jego biblioteki), SQL i API. Współpraca z firmami przy tworzeniu planu i prowadzeniu zajęć to największa wartość. Po co nam Data Scientist? To już kwalifikacje także managerskie.

Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych| VI Edycja

Z roku na rok kwestie cyberbezpieczeństwa są coraz ważniejsze dla firm. To pewne, że koszty usuwania szkód wyrządzonych przez ataki cyberterrorystów będą rosnąć w coraz szybszym tempie. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia partnerów studia są idealnym sposobem na wejście w świat tajników bezpieczeństwa Internetu.

Projektowanie User Experience i Analityka internetowa | V Edycja

Unikalne połączenie UX design z analityką internetową. W dzisiejszych czasach projektowanie UX to nie tylko strony internetowe i aplikacje mobilne. Przejdziemy cały proces, od momentu analizy wymagań klienta, przez projekt, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację zastosowanych rozwiązań.

JavaScript Developer | IV Edycja

Celem kierunku jest to, aby absolwent studiów podyplomowych był przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach określanych na rynku jako JavaScript Junior Developer. Słuchacz kształci się w oparciu o praktyczne przykłady oraz doświadczenie kadry dydaktycznej.

Front-End Development | VIII Edycja

Celem kształcenia jest skupienie się na zagadnieniach dotyczących wykorzystania standardów HTML5/CSS3 i JavaScript oraz wytycznych User Experience i Responsive Web Design w ich budowie.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: UMWP