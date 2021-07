Kapitan Guliwer powrócił do Supraśla!

Wszystko to realizowane jest pod okiem profesjonalnych instruktorów. Tematem przewodnim warsztatów jest powieść „Podróże Kapitana Guliwera w Różne Kraje Dalekie”. To właśnie w Supraślu pierwszy raz (1784 r.) wydrukowano tę książkę w języku polskim. Spektakl finałowy odbędzie się 10 lipca o godzinie 17:00 w ogrodzie Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Półkolonie „Kapitan Guliwer powraca do Supraśla” zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Teatr Okno w partnerstwie z Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Bierze w nich udział 24 uczestników.

Lato w teatrze (Lwt) jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 14. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 16 organizacji pozarządowych i 25 samorządowych instytucji kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 7 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

źródło: Stowarzyszenie Teatr Okno/Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

