Jubileusz nadania imienia Stefanii Karpowicz Zespołowi Szkół Rolniczych w Krzyżewie

Obchody święta ZSR rozpoczęły się nabożeństwem w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie w szkole. Goście wysłuchali okolicznościowych przemówień, a absolwenci, którzy uczestniczyli w 1989 r. w nadaniu imienia placówce, przekazali sztandar obecnym uczniom. Pamiątkowy grawerton z gratulacjami od Zarządu Województwa Podlaskiego na ręce dyrektor placówki przekazał Krzysztof Puciłowski z urzędu marszałkowskiego.

- Jest to bardzo ważna uroczystość zarówno dla uczniów, jak i naszej lokalnej społeczności. Zespół Szkół Rolniczych to najstarsza tego typu szkoła w regionie i jedna z najstarszych w Polsce - zaznaczyła Magda Ożarowska, p.o. dyrektora.

Siłaczka regionu

Po części oficjalnej przypomniano losy Stefanii Karpowicz - od czasów jej dzieciństwa po dorosłe życie. Zaznaczono rolę, jaką odegrała w powstaniu szkoły.

- To była siłaczka naszego regionu. Cały swój majątek przekazała na budowę szkoły. Wyjechała do Szwecji i tam podpatrywała, jak wygląda szkolnictwo na początku XX w. i jaki jest tam program nauczania. Na tym oparła tworzenie szkoły rolniczej z internatem w 1911 roku – podkreśliła Magda Ożarowska.

Losy szkoły były burzliwe, po II wojnie upaństwowiono ją. Istniała do 1950 roku. Następnie została przeniesiona do Karolewa koło Kętrzyna i dopiero po 8 latach powróciła do Krzyżewa. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie nosi imię Stefanii Karpowicz od 1981 roku.



Paulina Tołcz

red.: Anna Augustynowicz

fot.: ZSR w Krzyżewie