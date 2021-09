Jubileusz 70-lecia Biblioteki Politechniki Białostockiej

Podczas konferencji na Politechnice Białostockiej bibliotekarze z całej Polski podzielą się swoimi doświadczeniami oraz prognozami na przyszłość. Wspólnie poszukają odpowiedzi na pytania o rozwój bibliotek naukowych i ich znaczenia w rozwoju polskiej nauki, ewaluacji uczelni, wkładu w kształcenie zdalne studentów, czy wpływu na umiędzynarodowienie uczelni.

Konferencja „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra” odbędzie się w dniach 9-10 września, na Auli Dużej Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45 D, budynek Wydziału Elektrycznego). Otwarcie konferencji 9 września o godz. 9:00. Tort jubileuszowy o 10.10.

Sesjom konferencyjnym będą towarzyszyć prezentacje wydawnictwa naukowych – partnerów przedsięwzięcia.

Podczas otwarcia konferencji odbędzie się także premiera filmy jubileuszowego Biblioteki Politechniki Białostockiej – największego księgozbioru technicznego w naszej części kraju.

Wśród gości Biblioteki Politechniki Białostockiej – uczestników konferencji są uznane autorytety krajowe.

W czwartek o 9:50 wystąpi dr Anna Wałek – dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspertka w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access), bibliotek cyfrowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową. Warto podkreślić, że w lipcu tego roku Pani Wałek została wybrana na stanowisko Prezydenta International Association of University Libraries. To najwyższe stanowisko, jakie może zajmować dyrektor biblioteki w strukturach międzynarodowej organizacji.

Sesje konferencyjne poprowadzi prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu w Warszawie. Będzie ona też głównym recenzentem monografii pokonferencyjnej.

Mgr Danuta Szewczyk-Kłos z Uniwersytetu Opolskiego, która wystąpi w czwartek o 10:50 pełni funkcję sekretarza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. To organ zrzeszający dyrektorów bibliotek uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego Dyrektorzy Zrzeszeni w Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Wykłady i prezentacje wygłoszą specjaliści z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Rektor Politechniki Białostockiej, a także patronatem medialny: EBIB - Elektroniczna Biblioteka i Radio Akadera.

Organizację konferencji wspierają sponsorzy główni: Aleph Polska, ARFiDO, EBSCO, EMIS oraz partnerzy: AKME Archive, Cambridge University Press, Elsevier, IBUK Libra, Legalis C.H. Beck, Sages.

7 dekad Biblioteki Politechniki Białostockiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej powstała w 1951 roku, krótko po utworzeniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, z której wywodzi się Politechnika Białostocka. Pierwszy zbiór, czyli około 2 tysiące książek technicznych, przekazała bibliotece Naczelna Organizacja Techniczna, ta sama instytucja, która zdecydowała o założeniu uczelni technicznej w Białymstoku.

W 2021 roku Biblioteka Politechniki Białostockiej jest instytucją na wskroś nowoczesną i zorientowaną na przyszłość, ale jednocześnie czerpiącą z doświadczenia i pracy kilku pokoleń bibliotekarzy. To największa biblioteka naukowo-techniczna w regionie Polski północno-wschodniej. Posiada zbiory liczące ponad 420 tys. woluminów. Są to głównie książki i czasopisma, z czego ponad 50 tysięcy jest w wolnym dostępie. To także duży zbiór norm i literatury firmowej.

Oprócz księgozbioru tradycyjnego Biblioteka oferuje zdalny dostęp do 140 licencjonowanych baz pełnotekstowych, indywidualnych tytułów czasopism oraz krajowych i zagranicznych baz ogólnodostępnych. Bogate zasoby elektroniczne zapewniają dostęp do światowych źródeł wiedzy, wspomagają edukację studentów polskich i zagranicznych, rozwój naukowo-badawczy i umiędzynarodowienie Uczelni. Do ważnych zadań Biblioteki należy dokumentowanie działalności naukowej, bibliometria, wspieranie procesu ewaluacji i parametryzacji Uczelni.

Od 2019 roku biblioteka tworzy Bazę Wiedzy Politechniki Białostockiej, w której rejestrowany jest dorobek naukowy i artystyczny naszych pracowników i doktorantów. Są to publikacje naukowe, dzieła plastyczne i architektoniczne, patenty a niebawem będą także dane badawcze. Baza Wiedzy jest także naszym instytucjonalnym repozytorium, w którym dostępnych jest aktualnie ok. 3000 pełnych tekstów.

źródło, fot.: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz