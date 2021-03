Jak uczyć związków frazeologicznych w języku angielskim? Międzynarodowe sympozjum na UwB

Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy tegorocznego międzynarodowego spotkania chcą przyjrzeć się szczególnie jednemu rodzajowi stałych połączeń wyrazowych – kolokacjom.

- Gdy słyszymy „frazeologia” to najczęściej przywołujemy w pamięci idiomy takie, jak „kupować kota w worku” czy „woda na młyn”. Jednak frazeologia wykracza poza związki obrazowe. Dla przykładu: w polszczyźnie używamy zwrotu „złożyć podanie”. I nie chodzi przecież o składanie go na pół (jak kartkę) czy w kostkę (jak ubranie). Z kolei pozew „wnosimy” – choć nie ma to wiele wspólnego z czynnością fizycznego przemieszczania. To właśnie takie związki frazeologiczne, zwane kolokacjami, są najtrudniejsze do przyswojenia w nauce języków obcych. A przy tym jest ich w każdym języku dużo. Znacznie więcej niż idiomów – wyjaśnia dr hab. Joanna Szerszunowicz prof. UwB, główna organizatorka sympozjum.