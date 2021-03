„Jak przetrwać pandemie” – spotkanie z prof. Bogdanem de Barbaro na UwB

Z profesorem de Barbaro będą rozmawiać dr hab. Krzysztof Korotkich - prorektor ds. kształcenia UwB, dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB - prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Edukacji oraz mgr Mariola Wojtkiewicz z Zakładu Edukacji Artystycznej (WNoE).

- Pomysł spotkania wyłonił się z potrzeby wsparcia kadry naukowo-dydaktycznej uczelni i naszych studentów. Wszyscy borykamy się ze skutkami zdalnej edukacji: wielogodzinna praca przed ekranem powoduje m.in. trudności z koncentracją, pojawiają się problemy z oddzieleniem pracy czy obowiązków studenckich od prywatności, u wielu osób wzrasta poziom stresu i niepokoju. Profesor Bogdan de Barbaro jest znakomitym specjalistą i jestem przekonany, że pomoże uczestnikom spotkania uporać się z wieloma problemami, podpowie co powinniśmy robić, by lepiej odnaleźć się w pandemicznej rzeczywistości – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Korotkich. – Chcieliśmy jednak, by z jego wiedzy i doświadczenia mogło skorzystać jak najwięcej osób także z otoczenia uczelni. Stąd otwarta formuła wykładu i rozmowy.