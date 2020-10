Internet ma już 51 lat!

Według statystyk dostęp do internetu ma około czterech miliardów ludzi na całym świecie. Jest to ponad połowa ludzi żyjących na ziemi. W samej Polsce dziennie z internetu korzysta prawie 30 milionów ludzi i robi to średnio 6 godzin dziennie. Liderzy tego rankingu czyli Tajlandczycy korzystają z sieci prawie dziewięć i pół godziny dziennie.

Początki internetu

Dzień, który uważa się za początek Internetu to 29 października 1969 r. Ten dzień uznaje się za moment powstania węzłów ARPANET. Był to eksperyment Uniwersytetu Kalifornijskiego, którego celem było stworzenie sieci komputerowej, która nie posiadała punktu centralnego. Sieć ta miała działać nawet w przypadku zepsucia lub wyłączenia określonych części. Było to ważne, ponieważ w tamtych czasach wszystkie sieci miały jeden komputer główny. Gdy ten ulegał uszkodzeniu, cała sieć była zagrożona.

Pomysł stworzenia takiej sieci pochodził z koncepcji Paula Barana. Już po kilku latach dokonano pierwszych zdalnych obliczeń matematycznych i stworzono pierwsze komunikatory dla wojska. To właśnie dążenie do obustronnej komunikacji stanowiło i do dziś stanowi główny powód rozwoju Internetu.

Internet jaki znamy

Jaka była największa wada ARPANET? System nie posiadał algorytmów, które mogłyby identyfikować poszczególne urządzenia. To sprawiało, że mimo już olbrzymich możliwości i jeszcze większego potencjału Internet nie mógł rozwijać się globalnie. To jednak zmieniło się z początkiem lat 70-tych. Wówczas powstał protokół TCP/IP, który był krokiem milowym do globalizacji sieci. W pierwszej połowie lat 80-tych protokół TCP/IP zaczął być powszechny w strukturach wojskowych.

Lata 80-te i 90-te to czas powstania pierwszych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Pierwszą z przeglądarek był Mosaic autorstwa Marca Adnreessena. Pierwszą wyszukiwarką był to Archie stworzony przez Alana Emtage i Petera J. Deutscha. Pierwszy mail został wysłany już w 1971 roku, a na pierwszą stronę internetową trzeba było poczekać do 1993 roku.

Kolejne lata w historii Internetu cechuje wręcz natychmiastowy rozwój pod każdym względem. Zaczęły pojawiać się nowe strony, komunikatory, chaty, fora, blogi czy serwisy Internetowe oraz chmury danych. Internet ewoluował, a wraz z nim zrobił to cały świat. Proces ten trwa do dziś i jego końca nie widać!

oprac. Kamil Timoszuk