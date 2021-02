Instytut Studiów Kulturowych UwB zaprasza na nowe studia podyplomowe - Menadżer kultury

Jak mówi dr Monika Kostaszuk-Romanowska, kierownik studiów, są one przeznaczone dla osób pracujących lub zainteresowanych pracą w instytucjach kultury i przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

- Program studiów Menadżer kultury obejmuje niemal wszystkie aspekty zarządzania placówkami kulturalnymi czy organizacji przedsięwzięć kulturalnych. To nie tylko kwestie generalne, takie jak polityka kulturalna państwa czy zasady finansowania kultury, ale też mnóstwo konkretnej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu analizy rynku, przepisów prawa, komunikacji z odbiorcami kultury i angażowania ich do swoich działań. Nie zabraknie też rzecz jasna podstaw teoretycznych z zakresu antropologii kultury i teorii kultury współczesnej – mówi dr Monika Kostaszuk-Romanowska.

Jak wyjaśniają pomysłodawcy studiów, ich oferta uwzględnia także najnowsze wyzwania, przed jakimi stoi kultura, jej twórcy i animatorzy.

- Przeniesienie wielu działań kulturalnych, twórczych do internetu to swoisty znak czasu. Obserwujemy to od początku rozwoju technologii informacyjnych. Oczywiście w ostatnich miesiącach, z powodu epidemii, taka aktywność bardzo się zintensyfikowała.Do internetu przenosi się w coraz większym stopniu także marketingowa działalność placówek kultury i samych twórców. To dlatego w programie studiów spory nacisk kładziemy na nowe technologie. Słuchacze dowiedzą się, jak w działalności kulturalnej wykorzystywać platformy komunikacyjne, social media czy aplikacje mobilne – dodaje dr Kostaszuk-Romanowska.